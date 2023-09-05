Новости Одессы и Одесской области

В Одессе временно прекратят работу три популярных трамвая

В Одессе временно прекратят работу три популярных трамвая

Уже завтра, 6 вересня, три трамвайных маршрута №5, 17 и 28 перестанут курсировать из-за ремонта рельс возле кинотеатра «Родина».

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

На углу Старопортофранковской и Пантелеймоновской начинается реконструкция трамвайных путей. В связи с этим трамваи № 5, 17, 28 не будут ходить с 6 сентября и до завершения работ.

Таким образом, ориентировочно на 2-3 недели нельзя будет добраться трамваем до Аркадии, парка Шевченко и на Фонтан.

Ремонт перекрестка: детали

Ремонт перекрестка Старопортофранковской и Пантелеймоновской планировался еще с 2020 года, когда он стоил 2,1 миллиона гривен. Летом 2021 г. на основе тендерной документации это стоило почти 4 миллиона гривен.

Капитальный ремонт включает в себя: 

  • демонтаж рельсов, 
  • стрелочных переводов и глухих пересечений с установкой стандартных стрелок. 

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет разобрать 230 метров старых трамвайных путей, в том числе три глухих сечения. А затем уложить 150 метров новых путей – 79 метров прямых путей и 71 метр в кривых, 6 комплексов стрелок – со стрелочными пересказами, крестовинами и участками прямых и кривых трамвайных путей по 6-7 метров, 3 новых глухих сечения. 

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить