В Одессе временно прекратят работу три популярных трамвая

Уже завтра, 6 вересня, три трамвайных маршрута №5, 17 и 28 перестанут курсировать из-за ремонта рельс возле кинотеатра «Родина».

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

На углу Старопортофранковской и Пантелеймоновской начинается реконструкция трамвайных путей. В связи с этим трамваи № 5, 17, 28 не будут ходить с 6 сентября и до завершения работ.

Таким образом, ориентировочно на 2-3 недели нельзя будет добраться трамваем до Аркадии, парка Шевченко и на Фонтан.

Ремонт перекрестка: детали

Ремонт перекрестка Старопортофранковской и Пантелеймоновской планировался еще с 2020 года, когда он стоил 2,1 миллиона гривен. Летом 2021 г. на основе тендерной документации это стоило почти 4 миллиона гривен.

Капитальный ремонт включает в себя:

демонтаж рельсов,

стрелочных переводов и глухих пересечений с установкой стандартных стрелок.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет разобрать 230 метров старых трамвайных путей, в том числе три глухих сечения. А затем уложить 150 метров новых путей – 79 метров прямых путей и 71 метр в кривых, 6 комплексов стрелок – со стрелочными пересказами, крестовинами и участками прямых и кривых трамвайных путей по 6-7 метров, 3 новых глухих сечения.

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