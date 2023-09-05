Тимчасовим коридором із одеських портів скористалося вже 4 судна

З чорноморських морських портів України тимчасовим гуманітарним коридором пройшли чотири судна.

Про це повідомила керівник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Дійсно, чотири судна вже пройшли цей шлях. І це не один випадок, який можна віднести до випадковості – а це вже досить налагоджена, хоч і обережна, але система», – наголосила вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що максимальної безпеки судновласники дуже ретельно підходять до вивчення маршруту та ймовірності будь-яких загроз.

«Судновласникам запропоновано скористатися такими гуманітарними коридорами, але проголошені й ті ризики, які є. Зокрема, ворог не припиняє активність тактичної авіації над Чорним морем, регулярно навідуючись саме в райони, де може пролягати гуманітарний коридор, чинячи психологічний тиск на судновласників, враховуючи, що поводитися росіяни здатні абсолютно неадекватно, з використанням авіації та флоту. що у досить розгорнутому кількості перебуває у акваторії Чорного моря і має ракетоносії іноді, що фігурують на чергуванні. Крім того, залишається небезпека та замінованого моря», – пояснила вона.

Нагадаємо, що для евакуації суден, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії, було створено гуманітарний коридор. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалося вже 4 судна. Першими цей шлях пройшли контейнеровози JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.

Зернова угода: які перспективи

Переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського лідера Володимира Путіна 4 вересня щодо відновлення зернової угоди виявилися безрезультатними.

Ердоган заявив, що Туреччина спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення дії зернової угоди. Турецький президент наголосив, що для відновлення зернової угоди “Україні, безумовно, необхідно пом’якшити свої підходи щодо спільних кроків із Росією”.

Коментуючи зустріч лідерів Росії та Туреччини, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зернова ініціатива має відновити своє функціонування. Але це має статися не за рахунок шантажу та виконання забаганок Росії.

За його словами, Україна наполягає на розвитку альтернативного коридору. І для цього є технічна можливість, лише треба посилити безпеку.

“Ми вже показали, що це працює. Ми бачимо, до речі, як з’являються країни, які цікавляться тим, щоб допомогти нам в організації функціонування цього коридору на стабільній основі”, – сказав Кулеба.

Він нагадав, що Росія не мала жодних правових політичних підстав щодо виходу з угоди і їй не можна йти на поступки.

“Вони (росіяни, – ред.) повернуться, а через місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги… З огляду на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про вже кораблях, що вийшли”, – зазначив міністр Кулеба.

Він висловив думку, що незабаром президент Володимир Зеленський проведе переговори з Ердоганом щодо результатів його візиту до Росії.

“І вони докладно поговорять, про що йшлося та про що домовилися, якщо домовилися, у Сочі”, – резюмував міністр.

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