Украинское судно подорвалось на мине (фото)

Судно «Шляховик» Госгидрографии Украины, подорвалось на мине в устье Быстрое, которое соединяет Дунай с Чёрным морем.
Как сообщил Ukrainian Shipping Magazine, судно получило повреждения, степень которых предстоит установить специалистам. О жертвах или пострадавших не сообщается.
По данным издания, «Шляховик » пришвартован на волноломе на входе в устье со стороны Черного моря.
Отметим, что уже в ближайшей время планируется выход первого каравана с украинским экспортным зерном из порта города Черноморска. Можно предположить, что «Шляховик» как раз занимался поиском оптимального пути для судов-зерновозов.
Повлияет ли происшествие с гидрографическим судном на сроки начала экспорта зерна морским путем, пока не известно.
Напомним, что вчера в Коблево подорвались на морской противокорабельной мине и погибли два мужчины.
Фото: USM