Украинское судно подорвалось на мине (фото)

Судно «Шляховик» Госгидрографии Украины, подорвалось на мине в устье Быстрое, которое соединяет Дунай с Чёрным морем.

Как сообщил Ukrainian Shipping Magazine, судно получило повреждения, степень которых предстоит установить специалистам. О жертвах или пострадавших не сообщается.

По данным издания, «Шляховик » пришвартован на волноломе на входе в устье со стороны Черного моря.

Отметим, что уже в ближайшей время планируется выход первого каравана с украинским экспортным зерном из порта города Черноморска. Можно предположить, что «Шляховик» как раз занимался поиском оптимального пути для судов-зерновозов.

Повлияет ли происшествие с гидрографическим судном на сроки начала экспорта зерна морским путем, пока не известно.

Напомним, что вчера в Коблево подорвались на морской противокорабельной мине и погибли два мужчины.

Фото: USM