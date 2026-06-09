Ключевые моменты:

  • Во время атаки беспилотников повреждён частный дом на юге Одесской области.
  • После удара вспыхнул пожар, его ликвидировали спасатели.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака дронов на юг Одесской области: что известно

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, днём 9 июня противник атаковал южную часть региона ударными беспилотниками.

В результате удара повреждения получил частный жилой дом. После попадания возник пожар.

атака 9 июня

На место прибыли спасатели, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По информации областных властей, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте продолжают работать профильные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и занимаются устранением повреждений.

Дополнительная информация о масштабах разрушений может появиться позже.

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