Ключевые моменты:
- Во время атаки беспилотников повреждён частный дом на юге Одесской области.
- После удара вспыхнул пожар, его ликвидировали спасатели.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
Атака дронов на юг Одесской области: что известно
Как сообщили в Одесской областной военной администрации, днём 9 июня противник атаковал южную часть региона ударными беспилотниками.
В результате удара повреждения получил частный жилой дом. После попадания возник пожар.
На место прибыли спасатели, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.
По информации областных властей, обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте продолжают работать профильные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и занимаются устранением повреждений.
Дополнительная информация о масштабах разрушений может появиться позже.
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