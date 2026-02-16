Ключевые моменты:

В Буялыке уже неделю нет воды в домах, учебных заведениях и детсадах.

Воду подвозят в бочках, но запасы могут закончиться из-за нехватки топлива.

Проблема с водоснабжением возникает регулярно из-за старых сетей и долгов.

Проблемы с водоснабжением в Буялыке Одесской области

По словам местных жителей, ситуация в посёлке критическая. Воды нет ни в жилых домах, ни в социальных учреждениях. Люди вынуждены искать любые источники — набирают воду даже из луж, хотя бы для технических нужд.

Сейчас воду в посёлок подвозят автоцистернами. Но местные чиновники предупреждают: поставки могут прекратиться из-за нехватки горючего.

По информации, которую распространяют жители в соцсетях, перебои с водой случаются уже много лет. Водоснабжение исчезает то летом, то зимой. Основные причины — изношенные водопроводные сети и большой долг за услуги водоснабжения.

Люди опасаются, что без срочного ремонта системы и решения финансовых вопросов ситуация будет повторяться и дальше. Жители постоянно обращаются в полицию, сельсовет и на горячие линии, однако проблему до сих пор не решили.

