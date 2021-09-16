Винзавод продали, музею директора дали, за парк голоса «зажали»: главные новости Одессы за 15 сентября

В среду, 15 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных городских событиях.

Фонд Госимущества выставил на продажу предприятие «Одессавинпром». Его продали на аукционе за 234,9 млн грн. Покупателем оказалось ООО «Каплор 7».

Нацбанк не возражает передать Одесскому художественному музею часть здания на пересечении улиц Ришельевской и Дерибасовской.

Также стало известно, что временно исполняющей обязанности директора Худмузея губернатор Одесской области назначил Александру Ковальчук.

Депутаты Одесского горсовета на сессии уже в четвертый раз провалили голосование за создание парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори».

При этом депутаты одобрили начало работы камер автоматической фиксации нарушений в городе, а также утвердили проект решения об увеличении стоимости питания детей в дошкольных учреждениях, школах, лицеях и детских лагерях.

«Коробчатая» разметка, появившаяся в Одессе по улице Ришельевской/углу Малой и Большой Арнаутских всего три недели назад, уже начала исчезать.

А еще мы узнавали, как оплатить проезд в одесских трамваях и троллейбусах без купюр и монет и проинспектировали новую велополосу с Таирова до железнодорожного вокзала.