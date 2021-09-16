Новости Одессы и Одесской области

Винзавод продали, музею директора дали, за парк голоса «зажали»: главные новости Одессы за 15 сентября

В среду, 15 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных городских событиях.

Подписаться

Фонд Госимущества выставил на продажу предприятие «Одессавинпром». Его продали на аукционе за 234,9 млн грн. Покупателем оказалось ООО «Каплор 7».

Нацбанк не возражает передать Одесскому художественному музею часть здания на пересечении улиц Ришельевской и Дерибасовской.

Также стало известно, что временно исполняющей обязанности директора Худмузея губернатор Одесской области назначил Александру Ковальчук.

Депутаты Одесского горсовета на сессии уже в четвертый раз провалили голосование за создание парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори».

При этом депутаты одобрили начало работы камер автоматической фиксации нарушений в городе, а также утвердили проект решения об увеличении стоимости питания детей в дошкольных учреждениях, школах, лицеях и детских лагерях.

«Коробчатая» разметка, появившаяся в Одессе по улице Ришельевской/углу Малой и Большой Арнаутских всего три недели назад, уже начала исчезать.

А еще мы узнавали, как оплатить проезд в одесских трамваях и троллейбусах без купюр и монет и проинспектировали новую велополосу с Таирова до железнодорожного вокзала.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить