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Кто возглавит Одесский художественный музей?

Кто возглавит Одесский художественный музей?

Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий подписал распоряжение назначить Александру Ковальчук временно исполняющей обязанности директора OFAM / Одесского художественного музея.

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Об этом сообщила сама Александра Ковальчук на своей странице в Facebook.

«Это значит, что наша команда имеет все необходимые полномочия для полноценной работы и реализации всех предложенных проектов. Конкурс на эту должность будет объявлен позже. Спасибо за доверие и поддержку команды музея»,

– сообщает Александра.

И.о. директора также выразила благодарность тем, кто помогает и поддерживает коллектив Музея с момента ухода из жизни его директора Александра Ройтбурда.

До назначения и.о. директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук занимала должность заместителя директора по развитию. Также она является депутатом Одесского горсовета.

Александра Ковальчук сообщила и последние новости, связанные с будущим Худмузея:

«Национальный банк Украины поддерживает нас и дает согласие на передачу во временное пользование здание банка на Ришельевской угол Дерибасовской. Осталось согласование с Министерством юстиции Украины и определение условий и процедуры пользования. Предварительно, все формальности будут пройдены в начале 2022 года».

Александра Ковальчук напомнила, что здание Худмузея ждет экспертизу и составление проектно-сметной документации на реставрационные работы. Ожидается, что Музей будет включен в программу президента «Большая реставрация» и получит средства на выполнение работ, начиная уже с 2022 года.

Напомним, Одесский Худмузей может получить статус Национального уже к концу этого года.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Нацбанк не возражает передать Одесскому художественному музею часть здания на пересечении улиц Ришельевской и Дерибасовской.

Читайте также: Одесский художественный музей готовит экскурсии для слабослышащих.

Фото с Facebook-страницы Александры Ковальчук

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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