Детей в одесских садиках и школах кормить станут лучше, но дороже

Депутаты Одесского горсовета сегодня утвердили проект решения об увеличении стоимости питания детей в дошкольных учреждениях, школах, лицеях и детских лагерях.

Взамен руководитель Департамента образования Елена Буйневич пообещала улучшить детский рацион. Из него уберут консервы, уменьшат количество мучного, зато добавят овощи, фрукты, мясо и кисломолочные продукты.

Раньше питание в дошкольных учреждениях для детей возрастом до трех лет стоило 36,5 грн, теперь будет 43 грн в день. А для тех, кому от трех до шести: было 52,8 грн, станет – 64 грн.

Причем за ребенка в возрасте от года до трех мэрия будет платить 12,90 грн, а родители остальное – 30,10 грн. Расходы на ребенка в возрасте от трех до шести лет распределятся так: родители – 44,8 грн, городской совет – 19,2.

Получается, что теперь питание ребенка в детском саду будет стоить родителям от 600 до 900 грн в месяц в зависимости от возраста.

Станут дороже соответствующие услуги и для школьников. Так, на завтраки для учащихся 1-4 классов одесских школ из городского бюджета будет выделяться 23 грн вместо 17,5.

Больше всего изменения коснутся воспитанников детских садов с круглосуточным пребыванием: стоимость питания ребенка 1-3 лет изменится с 66,4 до 91,81 грн, старших детей — с 89,8 до 100,33 грн.

Также по-новому будет стоить питание школьников, которые несут почетную вахту на Посту №1 (кормили на 31 грн, теперь будут на 50 грн).

Обновится питание в лицее с усиленной военно-физической подготовкой, в детском доме «Перлинка», в спортивном лицее «Олимпиец», в специальных УВК 241, 310, в начальной школе 313 и спецшколе 75.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что теперь при наличии медицинских показаний школьники смогут получать безглютеновые и безлактозные обеды. И даже показала, как выглядит такой “революционный” завтрак в школе.

Также мы рассказывали о новом школьном меню, и чем кормят детей сегодня?