Разметка-«сетка» на одесской Ришельевской стала исчезать – что происходит? (фоторепортаж)

«Коробчатая» разметка, появившаяся в Одессе по улице Ришельевской/углу Малой и Большой Арнаутских всего три недели назад, уже начала исчезать.

Напомним, коммунальщики нарисовали желтые квадраты на двух одесских перекрестках в ночь с 25 на 26 августа. По задумке благоустроителей, такая разметка (ее еще называют «вафельной») предназначена для борьбы с пробками в часы пик. При возникновении затора въезд на нее запрещен.

Показательно, что на нанесение этой разметки выделили несколько десятков тысяч гривен из городского бюджета.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Стоит отметить, что за время съемки заезжающие на перекресток машины замечены не были.

Ранее аналогичная ситуация произошла на площади Толбухина – там также исчезла недавно нанесенная разметка. Но, как пояснили коммунальщики, разметка никуда не делась – просто немного запачкалась. А депутат горсовета Петр Обухов даже провел наглядный эксперимент – помыл разметку губкой и шампунем.

Читайте также: В Одессе устанавливают пластиковых «Януковичей» – но есть ли в них смысл?