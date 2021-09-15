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Одесские депутаты в 4-й раз «зарубили» инициативу создать парк-мемориал на месте бывшего кладбища

Одесские депутаты в 4-й раз «зарубили» инициативу создать парк-мемориал на месте бывшего кладбища

Депутаты Одесского городского совета уже в четвертый раз провалили голосование за создание парка-мемориала «Воскресенский» в Приморском районе города, на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернардацци, 4/6.

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Напомним, что данный проект инициировала депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая. На сегодняшней сессии горсовета она напомнила, что территория санатория – это бывшее монастырское кладбище, на котором похоронены многие знаменитые одесситы, в том числе брат нобелевского лауреата Ильи Мечникова и мать академика Филатова. К тому же, здесь расположены несколько объектов культурного наследия, в частности, Воскресенский скит Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря и Воскресенская церковь, а также старинная водонапорная башня.

Тем не менее, и четвертая попытка набрать нужное количество голосов оказалась неуспешной: «за» создание парка отдали голоса всего 23 депутата.

Напомним, третью попытку создания парка-мемориала Ольга Квасницкая предприняла в марте этого года. Тогда всем ее коллегам-депутатам даже разослали соответствующее обращение и историческую справку для понимания, в чем ценность этого парка и почему он нужен Одессе.

Между тем, тогда «за» высказались только 14 депутатов, двое – «против», а 40 проигнорировали голосование вообще. Две предыдущее попытки также провалились.

Ранее одесский эколог и общественник Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

Кстати, накануне стало известно, что в Одессе собираются возвести высотки на территории двух санаториев – санатория имени Чувырина на Французском бульваре и санатория «Черное море» на 14-й станции Большого Фонтана.

Читайте также: Территорию «Красных Зорь» нельзя застраивать – ее признали историческим местом.

Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Ольги Квасницкой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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