Художественный музей может переехать на Ришельевскую

Нацбанк не возражает передать Одесскому художественному музею часть здания на пересечении улиц Ришельевской и Дерибасовской .

Об этом можно судить из текса письма, опубликованного изданием “Левый берег”.

Здание находится в Одессе на улице Ришельевской, 8.

Сейчас здание делят между собой Министерство юстиции (владеет 6,5 тыс м. кв) и Национальный банк Украины (владеет 3,5 м.кв.).

Национальный банк не возражает против отработки коммунальным учреждением «Одесский художественный музей» совместно с Министерством юстиции вопроса о передаче в арендное пользование ОХМ части недвижимого имущества, которое не используется НБУ,

— сказано в письме.

Речь не идет о полном переезде в новое здание. Дело в том, что Одесский художественный музей испытывает нехватку площадей для хранения коллекций и размещения экспозиции и нуждается в расширении.

Решение этой проблемы ставил для себя одной из главных задач скончавшийся недавно директор Художественного музея Александр Ройтбурд.

Долгое время желание переехать в бывшее здание Нацбанка высказывал областной архив, который тоже нуждается в расширении площадей. Но никто так и не пошел навстречу этой организации.