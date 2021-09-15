Новости Одессы и Одесской области

Вскоре в Одессе заработают видеокамеры фиксации нарушений: где и когда?

Вскоре в Одессе заработают видеокамеры фиксации нарушений: где и когда?

На сессии депутаты Одесского горсовета одобрили начало работы камер автоматической фиксации нарушений в городе.

Подписаться

Сейчас в городе установлено девять камер: семь в Суворовском районе, по одной в Приморском и Киевском. Всего в городе будет двадцать подобных устройств.

Устанавливают их в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть там, где водители больше всего нарушают и это приводит к большому числу аварий.

Камеры заработают через неделю-две. Точнее, они уже работают, но пока не прошли сертификацию и потому на основании их данных не выписывают штрафов.

После сертификации фотографии с камер автофиксации станут юридическими документами, доказывающими вину. Вот после этого водители и начнут получать «письма счастья» с извещением о штрафе.

Камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, проезд на красный сигнал светофора.

Первые девять камер автофиксации нарушений правил дорожного движения установят на следующих магистралях Одессы:

  • Южная дорога в районе перекрестка с улицей Державина — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;
  •  Николаевская дорога, между Лиманной и Ярмарочной — фиксирует нарушения при движении в центр города;
  •  Николаевская дорога в районе пляжа «Лузановка» — фиксирует нарушения при движении в центр города;
  •  улица Семена Палия на пересечении с Марсельской — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;
  •  улица Добровольского — фиксируеит нарушения при движении от улицы Генерала Бочарова в сторону улицы Давида Ойстраха.
  • проспекте Небесной Сотни, 4 – фиксирует нарушения при движении от улицы Инглези в сторону Левитана;
  • проспекте Шевченко, 4, перед зданием ОГА – фиксирует нарушения при движении на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

Где еще могут появиться камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, можно прочитать в этой публикации “Одесской Жизни”: Новые камеры видеофиксации – где в Одессе не стоит разгоняться?

Еще по теме: Скорость под контролем камеры: что нужно знать об автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить