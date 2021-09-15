Вскоре в Одессе заработают видеокамеры фиксации нарушений: где и когда?

Сейчас в городе установлено девять камер: семь в Суворовском районе, по одной в Приморском и Киевском. Всего в городе будет двадцать подобных устройств.

Устанавливают их в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть там, где водители больше всего нарушают и это приводит к большому числу аварий.

Камеры заработают через неделю-две. Точнее, они уже работают, но пока не прошли сертификацию и потому на основании их данных не выписывают штрафов.

После сертификации фотографии с камер автофиксации станут юридическими документами, доказывающими вину. Вот после этого водители и начнут получать «письма счастья» с извещением о штрафе.

Камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, проезд на красный сигнал светофора.

Первые девять камер автофиксации нарушений правил дорожного движения установят на следующих магистралях Одессы:

Южная дорога в районе перекрестка с улицей Державина — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;

камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны; Николаевская дорога, между Лиманной и Ярмарочной — фиксирует нарушения при движении в центр города;

Николаевская дорога в районе пляжа «Лузановка» — фиксирует нарушения при движении в центр города;

улица Семена Палия на пересечении с Марсельской — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;

камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны; улица Добровольского — фиксируеит нарушения при движении от улицы Генерала Бочарова в сторону улицы Давида Ойстраха.

проспекте Небесной Сотни, 4 – фиксирует нарушения при движении от улицы Инглези в сторону Левитана;

проспекте Шевченко, 4, перед зданием ОГА – фиксирует нарушения при движении на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.

Где еще могут появиться камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, можно прочитать в этой публикации “Одесской Жизни”: Новые камеры видеофиксации – где в Одессе не стоит разгоняться?

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