Вскоре в Одессе заработают видеокамеры фиксации нарушений: где и когда?

На сессии депутаты Одесского горсовета одобрили начало работы камер автоматической фиксации нарушений в городе.
Сейчас в городе установлено девять камер: семь в Суворовском районе, по одной в Приморском и Киевском. Всего в городе будет двадцать подобных устройств.
Устанавливают их в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть там, где водители больше всего нарушают и это приводит к большому числу аварий.
Камеры заработают через неделю-две. Точнее, они уже работают, но пока не прошли сертификацию и потому на основании их данных не выписывают штрафов.
После сертификации фотографии с камер автофиксации станут юридическими документами, доказывающими вину. Вот после этого водители и начнут получать «письма счастья» с извещением о штрафе.
Камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, проезд на красный сигнал светофора.
Первые девять камер автофиксации нарушений правил дорожного движения установят на следующих магистралях Одессы:
- Южная дорога в районе перекрестка с улицей Державина — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;
- Николаевская дорога, между Лиманной и Ярмарочной — фиксирует нарушения при движении в центр города;
- Николаевская дорога в районе пляжа «Лузановка» — фиксирует нарушения при движении в центр города;
- улица Семена Палия на пересечении с Марсельской — две камеры фиксируют нарушения при движении в обе стороны;
- улица Добровольского — фиксируеит нарушения при движении от улицы Генерала Бочарова в сторону улицы Давида Ойстраха.
- проспекте Небесной Сотни, 4 – фиксирует нарушения при движении от улицы Инглези в сторону Левитана;
- проспекте Шевченко, 4, перед зданием ОГА – фиксирует нарушения при движении на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.
Где еще могут появиться камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, можно прочитать в этой публикации “Одесской Жизни”: Новые камеры видеофиксации – где в Одессе не стоит разгоняться?
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