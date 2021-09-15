Уровень развития велоинфраструктуры в Одессе пока еще оставляет желать лучшего. Тем не менее в последнее время в городе делаются шаги в сторону улучшения. Благодаря новой разметке на некоторых улицах уже есть велодорожки. Говорят, например, что по ним теперь можно безопасно добраться от Таирова аж до железнодорожного вокзала. «Одесская жизнь» узнавала, так ли это, и есть ли сложности на пути велосипедистов.

По какому маршруту двигаться?

Так, сейчас Таирова и ж/д вокзал соединяет выделенная велополоса, но сразу оговоримся — пока она не цельная.

Начинается маршрут на улице Долгой, продолжается от 3-й станции Люстдорфской дороги, ведет через площадь Толбухина, дальше по улице Краснова до Адмиральского проспекта, потом прерывается в районе заправок, появляется снова на улице Среднефонтанской и заканчивается на Привокзальной площади.

Также в конце лета нанесли велополосы на улицах Космонавта Комарова и Пироговской. Причем на участке Пироговской от Среднефонтанской до Канатной велосипедную зону выделили не по краю дороги, как обычно, а по бокам от разделительной линии между полосами.

3,1

километра

Такова была протяженность велосипедной сети на одесских дорогах общего пользования. Протяженность велопешеходных зон с совмещенным движением — на улице Краснова и на Трассе здоровья — 7,6 километра.

Для сравнения: протяженность велодорожек во Львове — 108 километров, в Виннице — 67 километров.

В будущем в районе пересечения Краснова, Среднефонтанской и Фонтанской дороги также планируют обновить разметку с учетом велопереездов. Но когда это произойдет, точно еще неизвестно.

— Сейчас существует несколько кусочков, которые логически связываются. Но цельного веломаршрута пока нет, — констатирует Александр Прохоров, руководитель общественной организации «Веловектор».

Обгоны, припаркованные авто и ливневки: что мешает велосипедистам?

Активисты и представители велодвижения Одессы, несомненно, приветствуют попытки городских властей сделать город велосипедным. Они одни из первых проинспектировали новый велопуть, и уже смогли сделать некоторые выводы.

Как рассказывают водители двухколесного транспорта, по улице Долгой ехать очень комфортно, но вот дальше встречаются препятствия.

— Сейчас от Долгой до железнодорожного вокзала довольно-таки проблематично проехать с точки зрения безопасности. Автомобилисты обгоняют велосипедистов по левой стороне. В такой ситуации некомфортно и тем и другим. Плюс по правой стороне попадаются ливневки, которые очень опасны для велосипедистов. Если в них попадет колесо, можно упасть, — рассказывает Вячеслав Рябов, участник общественной инициативы «ВелоФормат».

Кроме того, некоторые отрезки загружены припаркованными авто. Особенно остро такая проблема чувствуется в районе «Таврии В» на Люстдорфской дороге, между пятой и шестой станциями.

Перед площадью Толбухина, если ехать со стороны Адмиральского проспекта по Краснова, также есть неудобство в виде заезда в McDonald’s, который как раз пересекает велополосу. В часы пик автомобилисты стоят прямо на ней, ожидая своей очереди для движения. И другого варианта у них нет.

— В целях безопасности, где есть достаточно места для авто и велосипедов, в частности отрезок от 3-й станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина, а также места, где припаркованные автомобили преграждают велополосы, нужно ограничивать делиниаторами, — уверен Рябов. — Тем не менее, ввиду отсутствия велоинфраструктуры вообще, попытки быстро нанести велополосы путем разметки воспринимаются очень хорошо. В таком случае, даже если что-то сделано не так, это можно легко исправить.

Ранее мы рассказывали о том, что думают одесситы о велополосе на Люстдорфской дороге.

Как будут развивать велоинфраструктуру дальше?

Многие одесские велосипедисты мечтают о маршруте, объединяющем поселок Котовского и центр города.

Предположительно велополоса может пройти от Молодой Гвардии до 7-й Пересыпской вдоль трамвайной линии, далее по улице Черноморского Казачества, потом по спуску Маринеско и выведет на Ольгиевскую, где уже есть велодорожка. Разговоры об этом проекте периодически ведутся, но никаких конкретных предложений пока официально представлено не было.

А вот на Фонтанской дороге соответствующая разметка должна уже появиться в скором времени. По крайней мере, такие планы озвучивали в одесской мэрии. Велосипедные полосы пройдут по Фонтанской дороге, улицам Сегедской, Канатной до Куликова поля. Таким образом, будут соединены район Таирова, Фонтан и центр.

— Еще весной Дмитрий Жеман (вице-мэр Одессы. — Прим. ред.) говорил, что в апреле этого года планировали начать. Уже сентябрь, а к работам не приступили. Хотя все уже согласовано, тендеры провели, материалы закупили, — сетует Александр Прохоров, руководитель общественной организации «Веловектор».

Кроме того, если верить перспективной схеме организации велосипедных маршрутов в Одессе, то дорожки появятся на Космонавтов, Водопроводной, Екатерининской, Приморской, Большой и Малой Арнаутских, Успенской, Жуковского, Бунина, Тираспольской, Прохоровской, Колонтаевской, Дегтярной и Новосельского с выездом на Ольгиевскую. Также в горсовете рассматривается возможность обустроить велодорожку и на Балковской, на месте неиспользуемых трамвайных путей. Но эту идею сами велоактивисты считают не очень удачной.

— Мы за то, чтобы там был трамвай, — рассказывает Прохоров. — Такая велодорожка не будет удобной. Чтобы на нее попасть, нужно будет переходить три полосы улицы Балковской. К тому же там нет зеленых насаждений. Этот вариант не обсуждался с велосообществом, и мы скептически к нему относимся.

Как все начиналось?

Первая в городе велодорожка появилась на тротуаре улицы Ольгиевской в 2017 году. Проложили ее от улицы Пастера до Софиевской, потом продлили на всю длину.

Позже велодорожки организовали на Варненской и Долгой, а на Краснова, Трассе здоровья и в парке Шевченко — велопешеходные зоны.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе на Среднефонтанской появилась велополоса – вместе с новой разметкой.