Ключевые моменты:
- 20 марта существенных осадков не ожидается.
- Дневная температура: 10–12°С, ночная: 2–4°С.
- Ветер северный, умеренный — 9–14 м/с.
Прогноз погоды в Одессе
20 марта одесситов ждет спокойная весенняя погода: облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Днем воздух прогреется до 10–12°С, ночью температура опустится до 2–4°С.
Северный ветер с порывами 9–14 м/с принесет свежесть, но не создаст дискомфорта.
Читайте также: Двойные счета за коммуналку в Одессе: как не платить дважды
Погода в Одесской области 20 марта
В области тоже без дождя, дневная температура составит 9–14°С, ночная — 1–4°С.
Ветер северный, 9-14 м/с.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также: Национальный парк «Тузловские лиманы» стал раем для редких птиц и животных
