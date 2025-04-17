Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.

О малыше несколько дней назад в полицию сообщили медики. Его госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга и устаревшими переломами плечевой и локтевой костей.

Как установили следователи, 26-летняя жительница Березовщины, которая ранее в поле зрения полиции не попадала, привезла в местный медцентр сына, когда ему стало совсем плохо, и объяснила травмы несчастным случаем: якобы малыш забился, упав с кровати.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская с тем, чтобы установить очную причину смерти ребенка.

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