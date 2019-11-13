Верховна Рада підтримала запуск ринку землі: що зміниться?

Сьогодні Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект щодо скасування мораторію на продаж землі.

Про це повідомляє ВВС.

Парламент має розглянути це питання у другому читанні. У разі, якщо Верховна Рада підтримає законопроект більшістю голосів нардепів, в Україні буде скасовано мораторій на продаж землі.

Коли скасують мораторій?

Згідно із текстом проєкту, заборону на продаж землі сільськогосподарського призначення скасують з 1 жовтня 2020 року.

Хто зможе купити землю?

Громадяни України;

юридичні особи, утворені за законодавством України;

територіальні громади;

держава.

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть отримувати землю у власність, якщо вони успадкували її. Проте вони будуть зобов’язані продати земельну ділянку впродовж року.

Без інопланетян, але з іноземцями?

Це питання, як і впродовж попередніх років, зумовило найбільше зауважень, критики та заперечень.

На аграрній конференції, де було представлено урядове бачення земельної реформи, президент Зеленський одразу заявив: “Перше і головне: земля належить українцям”. Він також запевнив, що “страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня”.

Проте згодом, відповідаючи на запитання учасників конференції, прем’єр-міністр Олексій Гончарук визнав, що кінцевими бенефіціарами українських юридичних осіб можуть бути й іноземці:

“В існуючій моделі (законопроєкту) можуть бути іноземці. У тій моделі, яку ми зараз дискутуємо, це можливо”.

За словами пана Гончарука, є близько тисячі випадків, коли іноземці обробляють українську землю, хоч і не на правах власності, а оренди, і вони заслужили право так чи інакше взяти участь у відкритті ринку:

“Якщо зараз обмежити і не надати ніякого юридичного інструменту зберегти та захиститися подібним людям, це виглядатиме так, начебто Україна виганяє іноземних інвесторів. Особисто для мене це неприйнятна історія”.

За словами прем’єра, іноземці також приносять сучасні технології та інвестиції в українське сільське господарство, створюють робочі місця.

“Боятися потрібно не юридичних осіб чи юридичних. Не іноземців чи українців. Потрібно боятися “чорних” грошей”, – також прокоментував “фобії”, пов’язані із ринком землі міністр економіки Тимофій Мілованов.

Чи є якісь обмеження?

Сукупна площа ділянок “в одних руках” (враховуючи і пов’язаних осіб або юридичних осіб, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника) не може бути більшою за 15% в одній області та 0,5% в Україні.

Орендар матиме “переважне право” на купівлю земельної ділянки.

Ті, хто мають фермерське господарство на землі, що належить їм за правом постійного користування чи успадкування, матимуть право викупити землю із розстрочкою у 5 років за ціною нормативної грошової оцінки такої землі без торгів.

Землю не зможуть купувати фізичні чи юридичні особи, проти яких діють санкції і список яких вводиться рішенням РНБО, згідно із законом “Про санкції”. Прямої заборони на купівлю землі російським громадянам чи компаніям немає.

Без “совка” і “схематозу”?

За словами президента Зеленського, дуже важливо, аби право на володіння землею було справжнім, а не “гібридним”.

“Дуже важливо: “повноцінне” – це право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю землею, – заявив Володимир Зеленський. – Інакше у нас починається Радянський Союз, “совок”. Коли громадяни отримували нібито свої квартири, але не могли їх продавати легально. І це – неправильно. Що з’явилося в результаті? Незаконні “сірі” схеми та махінації. Те саме зараз відбувається у нас із землею”.

Про те, що певний “обіг” землі в Україні вже існує, заявив і міністр економіки

“Я хочу наголосити – ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців”, – заявив пан Мілованов.

Разом із тим, урядовці наголошували і на тому, що головна “цільова аудиторія” вільного ринку землі – не великі, а середні і малі фермерські господарства, яких треба підтримати фінансово під час відкриття ринку.

“Ринок землі може бути відкритий лише за умови, коли в українського громадянина, українського бізнесу і фермера є доступ до фінансових ресурсів, який дозволять йому взяти активну участь у цьому ринку, з одного боку, а з іншого – якщо такий громадянин і фермер будуть захищені, якщо не буде рейдерства, корупції та іншого “схематозу”,- заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

На сьогодні у бюджеті закладено 4,4 млрд грн на здешевлення кредитів для фермерів.

“Це буде зроблено у двох формах. Форма номер один – безпосередньо дотування ставки. Форма номер два – створення фонду, до якого вноситимуть кошти, зокрема, і наші міжнародні партнери, щоб гарантувати частину кредиту, щоб банки видавали кредити з більшою готовністю”, – заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За даними, наведеними у пояснювальній записці до законопроєкту, наразі трьома чвертями сільськогосподарських угідь володіють приватні особи, – це понад 30 млн га.

Загалом, в Україні близько 42 млн га землі сільгосппризначення.

Фото: Апостроф

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