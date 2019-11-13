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Новости Одессы и Одесской области

В Україні автономізовано 70 % спеціалізованих закладів охорони здоров’я

В Україні автономізовано 70 % спеціалізованих закладів охорони здоров’я

Одеська область є лідером у кількості медзакладів, які зареєстровані у електронній системі охорони здоров’я.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я.

У 2020 році у повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій, яку реалізуватиме Національна служба здоров’я України.

Наступного року процес трансформації торкнеться спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини. Державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги у 2020 році не передбачається. Тож, щоб отримувати державні кошти, всі ці заклади повинні підписати договір з Національною службою здоров’я України. Для цього вони мають бути автономізовані.

Станом на 12 листопада 2019 року в Україні автономізовано 70 % закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільше таких закладів у Полтавській – 97,2 %, у Вінницькій  – 96,9 % та Харківській – 91,8% областях

У Києві автономізовано вже 93 спеціалізованих медичних закладів.

Ще одна важлива умова для підписання договору з НСЗУ – комп’ютеризація закладу та його підключення до електронної системи охорони здоров’я. У рамках підготовки до впровадження Програми медичних гарантій, комп’ютеризовано 31,54 % спеціалізованих закладів

Найвищі показники щодо комп’ютеризації – на Полтавщині (81,69 %), Львівщині (64,64 %) та Вінниччині (62,6 %).

В електронній системі охорони здоров’я з 1 листопада 2019 року вже зареєструвалися 263 спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. Тут лідерами є – Вінницька, Львівська та Одеська області.

Як зазначив Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко:

– В Україні триває трансформація системи охорони здоров’я. Первинна медична допомога вже півтора роки працює за новою моделлю фінансування, у 2020 році – черга за спеціалізованими закладами. В Україні 70% таких закладів уже автономізовані. Понад 150 закладів уже зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я. Отже, вони вже зробили перші і дуже важливі кроки до підписання договору з НСЗУ. Зробили разом з місцевою владою, яка розуміє важливість того, щоб у їхні заклади у 2020 році пішли гроші за пацієнтом. Щоб люди, які проживають у цих містах та селах, отримали якісну та доступну медичну допомогу.

Фото:  mcmed.ua

 

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