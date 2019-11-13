fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Україні зросла смертність внаслідок ДТП: Одеська область друга за кількістю аварій

В Україні зросла смертність внаслідок ДТП: Одеська область друга за кількістю аварій

На Одещині за десять місяців сталося 11 670 ДТП.

Згідно зі статистикою Національної поліції України за десять місяців 2019 року на дорогах країни сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод, з них 21 033 аварій з потерпілими. За звітний період в ДТП були травмовані 27 639 осіб і 2716 – загинули.

Найбільше ДТП сталося в Києві. З початку року поліція зафіксувала 33 056 випадки, що на 6,4% більше торішнього результату. При цьому смертність в аваріях знизилася на 13,6%, а травматизм – на 0,3%.

На другому місці – Одеська область, де за десять місяців сталося 11 670 аварій, що 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість травмованих у ДТП зросла на 2,3%, а ось смертність знизилася на 14,2%.

Третьою в рейтингу стала Київська область в якій за звітний період зафіксували 9904 ДТП. Даний результат перевершив торішній на 8,8%. Що стосується травматизму, то він зріс на 7,8%, а ось смертність в аваріях збільшилася на рекордні 30%.

Найнижчий рівень аварій в Луганській області – 706 інцидентів, що на 4,3% більше минулорічного результату. Число смертей збільшилася на 17,6%, а травматизм – на 8%.

Кращий результат по скороченню смертності на дорогах продемонструвала Хмельницька область. З початку року показник зменшився на 22,8% в порівнянні з торішнім. Рекордсменом же за приростом смертей стала Сумська область. За звітний період кількість аварій зросла на 51,3%.

Фото: Инфопорт

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить