В Україні зросла смертність внаслідок ДТП: Одеська область друга за кількістю аварій

Згідно зі статистикою Національної поліції України за десять місяців 2019 року на дорогах країни сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод, з них 21 033 аварій з потерпілими. За звітний період в ДТП були травмовані 27 639 осіб і 2716 – загинули.

Найбільше ДТП сталося в Києві. З початку року поліція зафіксувала 33 056 випадки, що на 6,4% більше торішнього результату. При цьому смертність в аваріях знизилася на 13,6%, а травматизм – на 0,3%.

На другому місці – Одеська область, де за десять місяців сталося 11 670 аварій, що 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість травмованих у ДТП зросла на 2,3%, а ось смертність знизилася на 14,2%.

Третьою в рейтингу стала Київська область в якій за звітний період зафіксували 9904 ДТП. Даний результат перевершив торішній на 8,8%. Що стосується травматизму, то він зріс на 7,8%, а ось смертність в аваріях збільшилася на рекордні 30%.

Найнижчий рівень аварій в Луганській області – 706 інцидентів, що на 4,3% більше минулорічного результату. Число смертей збільшилася на 17,6%, а травматизм – на 8%.

Кращий результат по скороченню смертності на дорогах продемонструвала Хмельницька область. З початку року показник зменшився на 22,8% в порівнянні з торішнім. Рекордсменом же за приростом смертей стала Сумська область. За звітний період кількість аварій зросла на 51,3%.

Фото: Инфопорт

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