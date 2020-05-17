В Україні 17 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Цей день відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Традиційно, у День пам’яті жертв політичних репресій українці покладають квіти до пам’ятних знаків, відбуваються жалобні віче і церемонії.

Як зазначається у президентському указі №431/2007 за підписом Віктора Ющенка, цей пам’ятний день встановлено “з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років”.

Точна кількість жертв тоталітарного режиму досі невідома. На думку деяких фахівців, від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття в Україні заарештували майже 1,5 мільйона осіб.

Терор і репресії зачепили майже всі верстви українського населення: вчених, політиків, військових, священиків, представників культури, селянства. Особливо жорстокі репресії проводилися режимом Йосипа Сталіна в 30-х роках. Зокрема, у 1937-1938 роках в Україні були засуджені 197 617 осіб, з них до кари – 122 237 громадян.

Фото: УНІАН

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