Понад 5 тис пачок сигарет з Молдови: на Одещині викрили контрабанду на понад 180 тисяч гривень (відео)

В Україну із-за кордону прибуло понад 550 евакуйованих українців Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено. ПОДРОБНЕЕ