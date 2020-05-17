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Новости Одессы и Одесской области

Понад 5 тис пачок сигарет з Молдови: на Одещині викрили контрабанду на понад 180 тисяч гривень (відео)

Понад 5 тис пачок сигарет з Молдови: на Одещині викрили контрабанду на понад 180 тисяч гривень (відео)

Учора, 16 травня, неподалік с. Малаївці Окнянського району, Одеської області охоронці кордону за підтримки спецпризначенців прикордонного підрозділу зупинили автомобіль «Опель», яким їхав місцевий мешканець.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники вилучили з авта більше 5,2 тис. пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. Попередня сума оцінки контрафакту сягає 183 750 гривень.

Виявлені тютюнові вироби передано представникам Державної митної служби України.

Фото: ДПСУ

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