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Новости Одессы и Одесской области

Директор Одеського зоопарку розповів, що робити, якщо ви несподівано побачили змію (відео)

Директор Одеського зоопарку розповів, що робити, якщо ви несподівано побачили змію (відео)

Директор КУ “Одеський зоопарк” Ігор Беляков застеріг, що саме у цей період на вулицях міста і області можна побачити змій.

Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.

– З настанням весни у природі прокинулися рептилії і серед ни – змії. Сусідство змії і людини інколи може створювати певні проблеми. Навколо Одеси і в Одесі водяться змії, але серед них отруйних немає, – зазначив директор.

Також він перелічив види змій, які є в Одеському регіоні і дав поради, як поводити себе, якщо ви несподівано виявили змію.

Ігор Беляков залишив номер свого телефону, на випадок, якщо доведеться діставати рептилію з автівки або інших місць.

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