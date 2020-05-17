Директор Одеського зоопарку розповів, що робити, якщо ви несподівано побачили змію (відео)

Директор КУ “Одеський зоопарк” Ігор Беляков застеріг, що саме у цей період на вулицях міста і області можна побачити змій.

Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.

– З настанням весни у природі прокинулися рептилії і серед ни – змії. Сусідство змії і людини інколи може створювати певні проблеми. Навколо Одеси і в Одесі водяться змії, але серед них отруйних немає, – зазначив директор.

Також він перелічив види змій, які є в Одеському регіоні і дав поради, як поводити себе, якщо ви несподівано виявили змію.

Ігор Беляков залишив номер свого телефону, на випадок, якщо доведеться діставати рептилію з автівки або інших місць.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.