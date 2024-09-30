Новости Одессы и Одесской области

В Черноморске построили собственные солнечные электростанции: ожидается значительная экономия средств

В Черноморске построили собственные солнечные электростанции: ожидается значительная экономия средств

В Черноморске введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции, которые будут способствовать значительной экономии энергии и снижению нагрузки на энергосистему региона. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Проекты реализованы по механизму энергосервисных компаний (ЭСКО) и позволяют замещать традиционную электроэнергию на чистую. Объекты уже работают на очистных и насосных станциях города.

Читайте также: Зимой в Украине может не быть света по 18 часов в сутки, — прогноз ООН

Первая такая электростанция — это самая большая ЭСКО-СЭС. Ее расположили на очистных сооружениях водоканала. Она начала функционировать с июня 2024 года и генерирует примерно 40 тысяч кВт-ч чистой электроэнергии в месяц, что покрывает половину энергопотребностей водоканала. Кроме того, система накопления энергии обеспечивает бесперебойное питание во время возможных отключений электроэнергии.

Вторую станцию запустили в сентябре на канализационной насосной станции. Она имеет мощность 130 кВт и способна сгенерировать до 160 тысяч кВт-ч в год. Это позволит водоканалу сэкономить до 25% традиционной электроэнергии.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua