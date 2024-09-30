В Черноморске построили собственные солнечные электростанции: ожидается значительная экономия средств

Проекты реализованы по механизму энергосервисных компаний (ЭСКО) и позволяют замещать традиционную электроэнергию на чистую. Объекты уже работают на очистных и насосных станциях города.

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Первая такая электростанция — это самая большая ЭСКО-СЭС. Ее расположили на очистных сооружениях водоканала. Она начала функционировать с июня 2024 года и генерирует примерно 40 тысяч кВт-ч чистой электроэнергии в месяц, что покрывает половину энергопотребностей водоканала. Кроме того, система накопления энергии обеспечивает бесперебойное питание во время возможных отключений электроэнергии.

Вторую станцию запустили в сентябре на канализационной насосной станции. Она имеет мощность 130 кВт и способна сгенерировать до 160 тысяч кВт-ч в год. Это позволит водоканалу сэкономить до 25% традиционной электроэнергии.

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