В Черноморске построили собственные солнечные электростанции: ожидается значительная экономия средств

В Черноморске введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции, которые будут способствовать значительной экономии энергии и снижению нагрузки на энергосистему региона. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Проекты реализованы по механизму энергосервисных компаний (ЭСКО) и позволяют замещать традиционную электроэнергию на чистую. Объекты уже работают на очистных и насосных станциях города.
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Первая такая электростанция — это самая большая ЭСКО-СЭС. Ее расположили на очистных сооружениях водоканала. Она начала функционировать с июня 2024 года и генерирует примерно 40 тысяч кВт-ч чистой электроэнергии в месяц, что покрывает половину энергопотребностей водоканала. Кроме того, система накопления энергии обеспечивает бесперебойное питание во время возможных отключений электроэнергии.
Вторую станцию запустили в сентябре на канализационной насосной станции. Она имеет мощность 130 кВт и способна сгенерировать до 160 тысяч кВт-ч в год. Это позволит водоканалу сэкономить до 25% традиционной электроэнергии.
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