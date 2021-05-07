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В Украине может подорожать алкоголь – какой и на сколько

В Украине может подорожать алкоголь – какой и на сколько

В Украине хотят повысить оптовые и розничные цены на ряд алкогольных напитков. С такой инициативой выступило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны. Ведомство уже готовит соответствующее постановление.

В Минэкономики поясняют, что ныне действующие цены на алкоголь был установлены еще в сентябре 2018 года, а сейчас они нуждаются в корректировке в связи с повышением стоимости сырья и энергоносителей, а также роста зарплат.

В частности, предлагается поднять минимальные розничные цены на такую продукцию:

  • на водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;
  • на виски, ром и джин – на 5,9%;
  • на коньяк и бренди – на 5,5%.

Наибольший рост цен будет наблюдаться в винном секторе. Так, сидр (сброженные ягодные и фруктовые соки с содержанием спирта не более 8,5%), вермуты, вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов и подобные напитки могут подорожать на 8,2-34,2%.

При этом повышение розничных цен на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки не планируется.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине начала действовать нулевая ввозная пошлина на вино, импортируемое из стран Евросоюза.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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