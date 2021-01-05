В Украину собираются ввозить европейские вина без пошлины

С 1 января 2021 года в Украине начала действовать нулевая ввозная пошлина на вино, импортируемое из стран Евросоюза.

Как сообщает AgroPolit.com, обнуление импортных пошлин на ряд товаров было предусмотрено экономической частью Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее пошлина на ввоз вина из Европы составляла 0,3-0,4 евро за литр.

По данным Института аграрной экономики, доля вина и винодельческой продукции в импорте в Украину из ЕС является одной из крупнейших в украинском аграрном импорте. Так, в январе-июне 2020 года Украина импортировала алкогольных напитков в целом на 130 млн долларов. Годом ранее общая стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине достигла 533 млн долларов. В частности, на общие поставки винодельческой продукции из Италии пришлось 16,9% стоимости импорта, Германии – 10,8%, Великобритании – 7,6%, Франции – 5,9%.

Между тем, отметим, что, Украине грозит потеря внутреннего рынка винопродукции. Причины – уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, а также экспансия товаров иностранного производства на украинском рынке.

Напомним, в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский постановил установить в Украине новый профессиональный праздник – День виноградаря и винодела. Согласно указу главы государства, День виноградаря будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

По данным Одесской облгосадминистрации, в 2020 году площадь виноградников Украины составляла 43 тыс. га, или около 0,6% от общей площади виноградников всего мира. При этом самую большую территорию страны занимают виноградные насаждения Одесской области – 17,9 тыс. га. Наибольшие площади сбора винограда расположены в Болградском, Тарутинском, Белгород-Днестровском, Саратском, Арцизском, Татарбунарском, Овидиопольском районах.

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