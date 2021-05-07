Сегодня именины у Валентинов

Имя Валентин происходит от латинского слова valentis и переводится как «здоровый, сильный». Женский вариант — Валентина.

В христианстве это имя носили несколько святых. Самые известные среди них — мученик Валентин, который был епископом города Интерамны и мог исцелять больных, и пресвитер Валентин Римский. Есть версия, что это один и тот же человек. День памяти о Валентине Интерамнском и о Валентине Римском в католической традиции отмечается 14 февраля. В этот же день празднуется День всех влюбленных или День святого Валентина. Об истории и традициях праздника читайте здесь.