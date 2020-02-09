Пить или не пить: как алкоголь влияет на организм после 40 лет?

На днях во многих странах мира праздновали День бармена. И это не просто профессия, а целый культ: человечество уже более тысячи лет пьет напитки самых разных видов, и почти столько же спорит об их пользе и вреде. Ведь многим из нас известно, что употребление спиртного может быть как полезным, так и вредным для здоровья в любом возрасте. Однако после 40 лет из-за физиологических изменений последствия от выпитого гораздо серьезнее, чем в 20 или 30 лет. Предлагаем вам узнать, как это происходит и чего стоит опасаться вам и вашему организму.
Умственная деятельность
Выпив спиртное в любом возрасте, мы можем ощущать прилив сил и хорошее настроение. Но такое действие быстро заканчивается и на следующий день человек может ощущать подавленность, усталость и даже гнев. Регулярное употребление алкоголя после 40 лет начинает разрушать клетки мозга быстрее, чем даже печень. В итоге, это приводит к упадку эмоциональных сил, плохому настроению, проблемам с самоконтролем и депрессии. Работа мозга восстанавливается через полгода после отказа от алкоголя.
Красота тела
Употребление алкоголя после 40 лет способствует расширению кровеносных сосудов и ускорению кровотока, что может привести к хроническому покраснению кожи — розацеи. Еще одно последствие — высыпание на коже. При распитии спиртного сосуды увеличиваются и венозная сетка становится видимой на коже, а убрать ее будет сложно. А вот сахар, содержащийся в спирте, разрушает коллаген, уменьшает эластичность кожи и способствует ее старению. Кроме того, спиртное приводит к обезвоживанию и к появлению мешков под глазами.
Сердце и печень
Алкоголь с возрастом больше утомляет сердечную мышцу и негативно влияет на сосуды. Конечно, бокал красного вина или 30 грамм коньяка в день — это иногда даже полезно для организма, но алкоголь сверх этого лимита повышает кровяное давление, а значит — увеличивает риск инфаркта.
Также известно, что цирроз печени все чаще диагностируют у людей среднего возраста. В молодости при регулярном употреблении алкоголя печень еще может справится со спиртом, однако после 40 лет, орган воспаляется, что приводит к циррозу. Для восстановления печени рекомендуется устраивать разгрузочные дни, соблюдать диету и заниматься физкультурой.
Есть ли угроза рака?
Ученые выяснили, что спирт негативно воздействует на клетки организма и вызывает онкологические заболевания. Нельзя точно сказать, какая доза алкоголя может способствовать появлению рака, однако факт остается фактом. Опасным может быть регулярное употребление алкоголя и при курении. Спиртное повышает чувствительность клеток к табачному дыму, а значит может привести к образованию опухоли в легких или гортани.
А что с фигурой?
Алкоголь подавляет выработку гармона лептина — его снижение взывает у человека аппетит. Именно поэтому после «принятия на грудь» все время хочется есть. Не стоит забывать и о том, что все спиртные напитки калорийны. Сладкие алкогольные напитки повышают уровень инсулина, который способствует отложению жира. После 40 лет этим жиром начинают обрастать внутренние органы, что вызывает появление «пивного живота». А не сходит он из-за замедляющегося с возрастом метаболизма.
Это интересно: несколько фактов из истории алкоголя
- После 40 лет человек пьянеет гораздо медленнее, чем в 20 лет.
- В XVI веке в термометры вместо ртути заливали бренди.
- Парикмахеры в XVIII веке были уверены, что ром — это залог красоты и здоровья волос, который делает их крепкими и блестящими. Напитком ополаскивали волосы после мытья. А вот наши предки издавна использовали водку для лечения перхоти.
- Идея коктейлей возникла во времена сухого закона в США. Именно они помогали скрыть вкус некачественного, но доступного алкоголя, который в то время изготавливали в подполье.
Алкоголь не всегда вреден!
Ученные доказали, что умеренное употребление вина предохраняет от инсульта. Алкоголь может быть практически безвреден и даже полезен в старшем возрасте. Например, для сердца, сосудов и иммунной системы. Но для этого спиртное нужно употреблять в крайне ограниченных количествах.
Фото: roadgid
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