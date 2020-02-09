Пить или не пить: как алкоголь влияет на организм после 40 лет?

На днях во многих странах мира праздновали День бармена. И это не просто профессия, а целый культ: человечество уже более тысячи лет пьет напитки самых разных видов, и почти столько же спорит об их пользе и вреде. Ведь многим из нас известно, что употребление спиртного может быть как полезным, так и вредным для здоровья в любом возрасте. Однако после 40 лет из-за физиологических изменений последствия от выпитого гораздо серьезнее, чем в 20 или 30 лет. Предлагаем вам узнать, как это происходит и чего стоит опасаться вам и вашему организму.

Умственная деятельность

Выпив спиртное в любом возрасте, мы можем ощущать прилив сил и хорошее настроение. Но такое действие быстро заканчивается и на следующий день человек может ощущать подавленность, усталость и даже гнев. Регулярное употребление алкоголя после 40 лет начинает разрушать клетки мозга быстрее, чем даже печень. В итоге, это приводит к упадку эмоциональных сил, плохому настроению, проблемам с самоконтролем и депрессии. Работа мозга восстанавливается через полгода после отказа от алкоголя.

Красота тела

Употребление алкоголя после 40 лет способствует расширению кровеносных сосудов и ускорению кровотока, что может привести к хроническому покраснению кожи — розацеи. Еще одно последствие — высыпание на коже. При распитии спиртного сосуды увеличиваются и венозная сетка становится видимой на коже, а убрать ее будет сложно. А вот сахар, содержащийся в спирте, разрушает коллаген, уменьшает эластичность кожи и способствует ее старению. Кроме того, спиртное приводит к обезвоживанию и к появлению мешков под глазами.

Сердце и печень

Алкоголь с возрастом больше утомляет сердечную мышцу и негативно влияет на сосуды. Конечно, бокал красного вина или 30 грамм коньяка в день — это иногда даже полезно для организма, но алкоголь сверх этого лимита повышает кровяное давление, а значит — увеличивает риск инфаркта.

Также известно, что цирроз печени все чаще диагностируют у людей среднего возраста. В молодости при регулярном употреблении алкоголя печень еще может справится со спиртом, однако после 40 лет, орган воспаляется, что приводит к циррозу. Для восстановления печени рекомендуется устраивать разгрузочные дни, соблюдать диету и заниматься физкультурой.

Есть ли угроза рака?

Ученые выяснили, что спирт негативно воздействует на клетки организма и вызывает онкологические заболевания. Нельзя точно сказать, какая доза алкоголя может способствовать появлению рака, однако факт остается фактом. Опасным может быть регулярное употребление алкоголя и при курении. Спиртное повышает чувствительность клеток к табачному дыму, а значит может привести к образованию опухоли в легких или гортани.

А что с фигурой?

Алкоголь подавляет выработку гармона лептина — его снижение взывает у человека аппетит. Именно поэтому после «принятия на грудь» все время хочется есть. Не стоит забывать и о том, что все спиртные напитки калорийны. Сладкие алкогольные напитки повышают уровень инсулина, который способствует отложению жира. После 40 лет этим жиром начинают обрастать внутренние органы, что вызывает появление «пивного живота». А не сходит он из-за замедляющегося с возрастом метаболизма.

Это интересно: несколько фактов из истории алкоголя

После 40 лет человек пьянеет гораздо медленнее, чем в 20 лет.

В XVI веке в термометры вместо ртути заливали бренди.

Парикмахеры в XVIII веке были уверены, что ром — это залог красоты и здоровья волос, который делает их крепкими и блестящими. Напитком ополаскивали волосы после мытья. А вот наши предки издавна использовали водку для лечения перхоти.

Идея коктейлей возникла во времена сухого закона в США. Именно они помогали скрыть вкус некачественного, но доступного алкоголя, который в то время изготавливали в подполье.

Алкоголь не всегда вреден!

Ученные доказали, что умеренное употребление вина предохраняет от инсульта. Алкоголь может быть практически безвреден и даже полезен в старшем возрасте. Например, для сердца, сосудов и иммунной системы. Но для этого спиртное нужно употреблять в крайне ограниченных количествах.

Фото: roadgid

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