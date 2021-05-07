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Этот день в истории: капитуляция нацистской Германии

Этот день в истории: капитуляция нацистской Германии

Ночью 7 мая 1945 года во французском Реймсе подписали акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Подписи под документом поставили представители Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).

Однако руководитель СССР Иосиф Сталин отказался признать этот акт и потребовал подписать его заново и не делать официальных объявлений о победе до вступления в силу капитуляции, то есть до 9 мая. В последнем требовании ему отказали. Со своей стороны Сталин заявил: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции».

В ответ союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта. Произошло это в пригороде Берлина Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая.

Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

Фото: wikipedia.org

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