Укрпочта устанавливает первые почтоматы в Одессе

После нескольких лет подготовки, срывов контрактов и доработок, Укрпочта официально запускает собственную сеть почтоматов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Производителем оборудования выступает украинская компания Modern Expo, именно она выиграла тендер на поставку и установку почтоматов. До конца текущего года будет установлено 100 первых модулей: 30 — в Одессе и 70 — в Киеве.

Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через новое мобильное приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

В компании отмечают, что почтоматы Укрпочты созданы по усиленным стандартам безопасности. Они защищены от воды, пыли и механических повреждений, что позволяет им стабильно работать при любых погодных условиях — в дождь и мороз.

Конструкция модульная: один почтомат можно легко расширить, добавляя новые модули. Базовая версия содержит два блока с 15–20 ячейками каждый.

Уже в следующем году Укрпочта планирует значительно расширить сеть почтоматов по всей Украине. Это часть стратегии по цифровой трансформации и улучшению качества сервиса для клиентов.

