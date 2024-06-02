Россияне распространяют фейк об уничтожении украинских кораблей в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы: не исключен «прилет» баллистики (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Сегодня утром, в воскресенье, 2 июня 2024 года одесситы услышали сигнал воздушной тревоги. И уже через минуту прозвучал взрыв. Рашисты атаковали город баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Сообщается о «прилете». ПОДРОБНЕЕ

Сколько пляжей откроют в Одесской области этим летом? В этом году в Одесской области официально планируется открыть для посещения 20 пляжей. При этом большая их часть будет в Одессе, где проще обеспечить безопасные условия. ПОДРОБНЕЕ