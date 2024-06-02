Россияне распространяют фейк об уничтожении украинских кораблей в Одессе

В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация якобы об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом сообщает сегодня, 2 июня, Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
По информации ВМС ВСУ, прикрываясь попыткой поразить украинские корабли, страна-агрессор в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.
Очевидно, имеется в виду удар баллистикой по Одессе сегодня днем.
«россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется», – отмечают военные.
В Военно-Морских Силах также уточняют, что корабли и катера ВМС ВСУ продолжают защищать Украину по морскому направлению.
«В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам», – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 31 мая 2024 года российские агрессоры атаковали Одессу ракетой.