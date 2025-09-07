Ключевые моменты

Температура морской воды у побережья Одесской области — 22–23 °C

Погода также благоприятная — температура воздуха днём +25–30 °C, переменная облачность, без осадков, умеренный ветер.

Какой будет температура моря в Одессе 7 сентября

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей сообщает, что 7 сентября температура морской воды возле Одессы сохранится в пределах +22…+23 °C. Это идеальные условия для пляжного отдыха, даже в начале сентября.

Водные условия безопасные — волнение лёгкое, уровни моря и лиманов в пределах нормы.

Температура воздуха в городе днём ожидается на отметке +25–27 °C, ночью — около +16–18 °C, тогда как по области днём местами столбики термометров достигнут +30 °C, а ночью — +16–18 °C.

На побережье Одесской области сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

