Ключевые моменты:

Инцидент произошел на днях на одном из блокпостов в Одесском районе.

Водитель BMW резко нажал на газ, травмировал инспектора погранслужбы и скрылся, но полиция оперативно задержала его в Сарате.

Задержанный уже является подсудимым по делу о разбое и находится в розыске ТЦК.

Одесситу грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, во время плановой проверки документов на КПП водитель легковушки BMW начал мешать пограничникам. Затем он резко выкрутил руль, сбил одного из инспекторов и на скорости уехал с места происшествия.

Полицейские сразу объявили план перехвата. Беглеца выследили и задержали в поселке Сарата Белгород-Днестровского района.

При проверке личности нарушителя вскрылись интересные детали. Выяснилось, что в этот самый день одессит обязан был явиться на судебное заседание – он проходит обвиняемым по делу о разбойном нападении. Кроме того, мужчина официально находится в розыске ТЦК и СП за уклонение от воинского учета.

Следователи уже объявили фигуранту о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Сейчас суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований остановили на блокпосту при выезде из Киева внедорожник BMW с бывшим начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым.