Ключевые моменты:
- Инцидент произошел на днях на одном из блокпостов в Одесском районе.
- Водитель BMW резко нажал на газ, травмировал инспектора погранслужбы и скрылся, но полиция оперативно задержала его в Сарате.
- Задержанный уже является подсудимым по делу о разбое и находится в розыске ТЦК.
- Одесситу грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, во время плановой проверки документов на КПП водитель легковушки BMW начал мешать пограничникам. Затем он резко выкрутил руль, сбил одного из инспекторов и на скорости уехал с места происшествия.
Полицейские сразу объявили план перехвата. Беглеца выследили и задержали в поселке Сарата Белгород-Днестровского района.
При проверке личности нарушителя вскрылись интересные детали. Выяснилось, что в этот самый день одессит обязан был явиться на судебное заседание – он проходит обвиняемым по делу о разбойном нападении. Кроме того, мужчина официально находится в розыске ТЦК и СП за уклонение от воинского учета.
Следователи уже объявили фигуранту о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Сейчас суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.
Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований остановили на блокпосту при выезде из Киева внедорожник BMW с бывшим начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым.