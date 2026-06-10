Ключевые моменты:

В Одесской области начался третий сезон выращивания хлопчатника.

Первые испытания показали, что климат юга Украины подходит для этой культуры.

Фермеры смогут получить государственную поддержку — до 10 тысяч гривен на гектар.

Выращивание хлопчатника в Одесской области: как прижилась культура

На Одесчине стартовал третий сезон эксперимента по выращиванию хлопчатника — культуру снова высевают на полях области. При этом часть фермеров после первых двух сезонов отказалась от участия, а некоторые, наоборот, решили расширять площади.

Ещё весной 2024 года специалисты предполагали, что природные условия Бессарабии подходят для выращивания хлопчатника.

В прошлом году в Одесской области заложили опытные участки площадью от 0,2 до 0,5 гектара. Для испытаний использовали пять сортов — три немецких и два американских. Все сорта дали всходы, а эксперимент подтвердил, что культура способна развиваться в местных климатических условиях.

Лучшие результаты получили в зоне Причерноморской степи — урожайность достигала около 30 центнеров с гектара.

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Может ли хлопчатник стать новой культурой для юга Украины

Как сообщили в Госагентстве развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, теперь участники проекта изучают уже не сам факт того, может ли хлопок расти в регионе, а более практичные вопросы: какой будет урожайность, сколько потребуется вложений, появится ли переработка и готовы ли хозяйства переходить от небольших опытных участков к полноценному производству.

Отдельный интерес к проекту связан и с оборонной промышленностью: хлопковую целлюлозу используют, в частности, в производстве пороха.

По оценкам специалистов, для получения около 10 тысяч тонн такого сырья потребуется примерно 30 тысяч гектаров посевов, а при наличии орошения площадь может быть меньше.

Аграрии Одесской, Николаевской и Херсонской областей смогут получить до 10 000 гривен на гектар безвозвратной помощи на выращивание хлопчатника. С 10 июня по 10 июля 2026 года в Государственном аграрном реестре будут принимать заявки на получение финансовой поддержки.