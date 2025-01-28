Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя», ссылаясь на информацию Одесской железной дороги.
Новое расписание будет действовать следующим образом:
- № 6401 Колосовка – Одесса-Главная: отправление в 03:45, прибытие в 07:31;
- № 6403 Мартыновская – Одесса-Главная: отправление в 03:40, прибытие в 08:14;
- № 6408 Одесса-Главная – Колосовка: отправление в 20:25, прибытие в 23:47;
- № 6253 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибытие в 07:50;
- № 6255 Вапнярка – Одесса-Главная: отправление в 07:21, прибытие в 14:05;
- № 6405 Им. Т. Шевченко – Помошная: график изменен с прибытием на конечную станцию в 00:30.
В Одесской железной дороге просят пассажиров проверять обновленное расписание на сайте, железнодорожных станциях или по номерам справочных служб.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» ускоряет поезда в Одессу и добавляет новые остановки.