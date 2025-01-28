Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя», посилаючись на інформацію Одеської залізниці.
Новий розклад діятиме таким чином:
- № 6401 Колосівка – Одеса-Головна: відправлення о 03:45, прибуття о 07:31;
- № 6403 Мартинівська – Одеса-Головна: відправлення о 03:40, прибуття о 08:14;
- № 6408 Одеса-Головна – Колосівка: відправлення о 20:25, прибуття о 23:47;
- № 6253 Вапнярка – Одеса-Головна: відправлення о 01:11, прибуття о 07:50;
- № 6255 Вапнярка – Одеса-Головна: відправлення о 07:21, прибуття о 14:05;
- №6405 Ім. Т. Шевченка – Помічна: графік змінено з прибуттям на кінцеву станцію о 00:30.
В Одеській залізниці просять пасажирів перевіряти оновлений розклад на сайті, залізничних станціях або за номерами довідкових служб.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» прискорює поїзди до Одеси та додає нові зупинки.