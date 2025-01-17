Это связано с завершением ремонта железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.
Расписание ускоренных поездов:
- №51/52 Запорожье — Одесса
Отправление из Запорожья: 16:00
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30.
Ускорение: 1 час 59 мин.
- №53/54 Днепр — Одесса
Отправление из Днепра: 18:07
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19)
Прибытие в Днепр: 11:11
Ускорение: 1 час. 59 мин.
- №253/254 Кривой Рог — Одесса
Отправление из Кривого Рога: 18:03
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19)
Прибытие в Кривой Рог: 11:44.
Ускорение: 1 час. 59 мин.
- Поезд №148/147 Киев — Одесса
Отправление из Киева: 17:25,
Прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17)
Ускорение: 2 часа 2 минуты
Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24),
Прибытие в Киев: 09:02
Ускорение: 2 часа 26 минут.
- Поезд №7/8 Харьков — Одесса
Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55)
Прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59)
Ускорене: 3 часа 12 минут
Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52)
Прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57)
Ускорение: 3 часа 13 минут.
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Новые остановки:
- поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей поселок Котовского.
- Вознесенск;
- Южноукраинск (г. Южноукраинск);
- Колосовка (пгт. Токаревка).