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Это связано с завершением ремонта железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.

Расписание ускоренных поездов:

  • №51/52 Запорожье — Одесса

Отправление из Запорожья: 16:00
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30.
Ускорение: 1 час 59 мин.

  • №53/54 Днепр — Одесса

Отправление из Днепра: 18:07
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19)
Прибытие в Днепр: 11:11
Ускорение: 1 час. 59 мин.

  • №253/254 Кривой Рог — Одесса

Отправление из Кривого Рога: 18:03
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 ч. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19)
Прибытие в Кривой Рог: 11:44.
Ускорение: 1 час. 59 мин.

  • Поезд №148/147 Киев — Одесса

Отправление из Киева: 17:25,
Прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17)
Ускорение: 2 часа 2 минуты

Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24),
Прибытие в Киев: 09:02
Ускорение: 2 часа 26 минут.

  • Поезд №7/8 Харьков — Одесса

Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55)
Прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59)
Ускорене: 3 часа 12 минут

Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52)
Прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57)
Ускорение: 3 часа 13 минут.

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Новые остановки:

  • поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей поселок Котовского.
  • Вознесенск;
  • Южноукраинск (г. Южноукраинск);
  • Колосовка (пгт. Токаревка).

 

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