Ключевые моменты:

В Одессе задержали агентку ФСБ, готовившую убийство офицера ССО.

Женщина установила GPS-трекер на автомобиль военного.

Ее завербовали через проект Виктора Медведчука «Другая Украина».

Подозреваемой грозит пожизненное заключение.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство в Одессе. В ходе спецоперации задержана агентка ФСБ, которая готовила ликвидацию командира одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

По данным следствия, женщина установила на автомобиль украинского военнослужащего GPS-трекер. С его помощью российские спецслужбы планировали отслеживать перемещения офицера, чтобы в дальнейшем совершить убийство с использованием огнестрельного оружия.

Как установили правоохранители, фигурантка – бывшая жительница Кировоградской области, последние 15 лет проживавшая в России. Она попала в поле зрения ФСБ после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука «Другая Украина», где рассчитывала получить юридическую помощь по делу о краже. Вместо этого ее передали российским спецслужбам.

В обмен на обещание «закрыть дело» женщину направили в Одессу для подготовки покушения. В городе она арендовала квартиру в доме, где проживал военный, а также приобрела подержанный автомобиль, чтобы незаметно заезжать в паркинг.

СБУ задержала подозреваемую сразу после установки GPS-трекера – в тот момент, когда она на такси направлялась в сторону государственной границы, планируя покинуть Украину через третьи страны.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, через который она поддерживала связь с куратором ФСБ, маскируя общение под личные отношения.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Обвинительный акт уже направлен в суд. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

