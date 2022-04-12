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СБУ задержала беглого кума путина Виктора Медведчука

СБУ задержала беглого кума путина Виктора Медведчука

Украинский олигарх, кум президента россии путина, Виктор Медведчук, задержан Службой безопасности Украины. Его подозревают в измене Родине и работе на фашистов из российской федерации.

О задержании Медведчука в своих соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности вскоре. Слава Украине!» — написал Владимир Зеленский в комментарии к фотографии Медведчука, сидящего на стуле с руками, закованными в наручники и почему-то одетого в форму Вооруженных сил Украины без знаков отличия.

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля. 8 октября 2021 народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействия деятельности террористической организации.

Также он, похоже, знал о дате вторжение россии в Украину. За несколько дней до начала войны его супруга Оксана Марченко покинула страну, выехав на территорию Белоруси.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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