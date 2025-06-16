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В результате падения с высоты ребенок выжил, но получил тяжелые травмы

Что произошло

Как сообщили в полиции Одесской области, происшествие произошло этой ночью. Травмированного ребенка обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом правоохранителям.

На место были направлены ювенальных полицейских и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Предварительно установлено, что ребенок, который жил с матерью в квартире на последнем этаже пятиэтажки, травмировался, упав с высоты. Медики госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации.

Отмечается, что ранее в поле зрения полиции семья не попадала.

Напомним, в Одесской детской областной больнице спасают 7-летнего Оскара, который попал под троллейбус на улице на ул. Артура Савельева (Черняховского).

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