В Одессе выпал из окна 4-летний ребенок

По сообщению областного управления полиции, за день до происшествия 28-летняя женщина с маленьким сыном и подругой приехали в гости к знакомому, куда пришли и его товарищи. Поздним вечером компания употребляла алкогольные напитки, после чего мать не вернулась с ребенком домой, а вместе со всеми осталась на ночлег в квартире знакомого.

На следующий день, когда женщина находилась с друзьями в одной из комнат, ребенок был на кухне с 25-летним гостем. По словам мужчины, по просьбе мальчика он усадил его на подоконник, а сам отвлекся, и ребенок уперся руками в москитную сетку и выпал из окна. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации сотрудников ювенальной превенции, мать развелась с супругом и воспитывает сына сама.

Полиция начала по данном факту два криминальных производства – по ст. 128 (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

В рамках производств будет назначен ряд экспертиз и выяснены полные обстоятельства происшествия.

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