Камери встановлені в межах заходів з облаштування парку. Окрім системи відеонагляду, на Алеї Героїв оновили газон, а навесні на клумбах з’являться тюльпани. У міськраді зазначають, що ці дії спрямовані на покращення благоустрою та збереження пам’яті про героїв.

Система «Безпечне місто» продовжує розширюватися, охоплюючи ключові об’єкти Одеси, включно з місцями громадського відпочинку. Заходи покликані підвищити комфорт та безпеку жителів і гостей міста.

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