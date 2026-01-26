Ключевые моменты:

В понедельник, 26 января, в Одессе снова курсируют бесплатные социальные автобусы.

Опубликовано расписание маршрутов.

График носит информационный характер и может меняться.

В мэрии города обнародовали актуальное расписание движения социальных автобусов на сегодняшний день.

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная):

с 06:00 до 09:00 интервал движения 15–20 минут;

с 09:00 до 15:00 интервал движения 30–40 минут;

с 15:00 до 19:15 интервал движения 15–20 минут.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады:

с 06:30 до 09:00 интервал движения 15–20 минут;

с 09:00 до 14:30 интервал движения 30–40 минут;

с 14:30 до 20:00 интервал движения 15–20 минут.

Последний рейс от ул. 28-й бригады: 20:00.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярной: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная»

(частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

(отдельные отправления от остановки «Западное кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима):

07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

(рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Маршрут №5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трам.) «ул. Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №17 (трам.) «Куликово поле – 14-я станция Большого Фонтана»

Отправление от Куликова поля: 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:58, 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14-й станции Большого Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30, 11:02, 11:18, 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46, 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:18, 19:34.

Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторской:

с 06:00 до 11:00 интервал движения 15–25 минут;

с 11:00 до 15:00 интервал движения 20–30 минут;

с 15:00 до 19:06 интервал движения 15–25 минут.

Последний рейс от ул. Архитекторской: 19:06.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная):

с 07:15 до 11:00 интервал движения 15–25 минут;

с 11:00 до 15:00 интервал движения 30–40 минут;

с 15:00 до 20:00 интервал движения 15–25 минут.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 20:00.

Маршрут №27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №3 (трол.) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези:

с 06:30 до 11:00 интервал движения 10–15 минут;

с 11:00 до 15:00 интервал движения 25–35 минут;

с 15:00 до 20:00 интервал движения 15–20 минут.

Последний рейс от ул. Инглези: 19:06.

Отправление от ул. Ришельевской:

с 07:15 до 11:30 интервал движения 10–15 минут;

с 11:30 до 15:00 интервал движения 25–35 минут;

с 15:00 до 20:00 интервал движения 15–20 минут.

Последний рейс от ул. Ришельевской: 20:00.

При этом в мэрии отмечают: данное расписание движения носит информационный характер и не учитывает возможные изменения дорожных условий, задержки в движении или кратковременный сход автобуса с маршрута по техническим причинам.

Более подробную информацию о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.