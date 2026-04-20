Ключевые моменты:
- В Одессе коммунальные службы работают над предотвращением подтоплений улиц.
- Дождь продлится до утра, в ночное время ожидается штормовой ветер.
- На улицах города задействованы дежурные и аварийные бригады.
- Одесситов призывают по возможности ограничить передвижение по городу.
По сообщению ЖКС Одессы, особое внимание уделяется локациям, где традиционно наблюдается наибольшее скопление дождевой воды.
Помимо этого, в мэрии предупреждают об ухудшении погодных условий: по прогнозам, дождь может продлиться до утра. Кроме того, по информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине ночи 21 апреля ожидается усиление южного ветра до 12-17 м/с.
Важная информация для водителей и пешеходов:
- Не паркуйте автомобили на решетках дождеприемников и под деревьями.
- Будьте предельно внимательны: из-за сильных порывов ветра возможен облом веток.
- Если есть возможность, воздержитесь от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий.
