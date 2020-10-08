В Одессе пустили больше трамваев и автобусов на Котовского и Таирова, – горсовет

В Одессе увеличили количество подвижного состава на самых популярных направлениях общественного транспорта.
Об этом сообщает traffic.od.ua.
По данным департамента транспорта одесского горсовета, соответствующее поручение дал мэр города на аппаратном совещании 28 сентября.
Причина – из-за карантинных ограничений общественный транспорт в Одессе перевозит только сидячих пассажиров. Тем не менее, это вызвало ряд сложностей, поскольку не все жители спальных жилмассивов, особенно поселка Котовского, могли поместиться в транспорт, что вызвало недовольство горожан.
По состоянию на начало нынешней недели ситуация такова. Одесские трамваи и троллейбусы перевозят только сидячих пассажиров – вход и выход людей организован через передние двери, а водители контролируют количество пассажиров и не позволяют им ехать без масок. А вот в автобусах, идущих на Котовского и Таирова, очень часто можно увидеть стоячих пассажиров.
По данным департамента транспорта, на трамвайные маршруты №1 и №7, курсирующие от Пересыпского моста на поселок Котовского до улицы Паустовского и завода “Центролит”, добавлено три дополнительных вагона, в том числе один трехсекционный. На практике же количество вагонов на этих двух маршрутах возросло с 25-30 вагонов (суммарно) в августе и первой половине сентября до 32-38 вагонов. Это позволяет уменьшить интервалы движения в утренний час пик до полутора минут, хоте средний интервал обычно колеблется от 2 до 3 минут из-за светофоров, простоев на остановках и т.п.
Также сообщается, что на маршрутах в сторону Котовского работает около 400, а на маршрутах в сторону Таирова – до 600 автобусов. Часть из указанных автобусов “дублируются” – за счет того, что ряд маршрутов (№121, 145, 146, 168, 232 и другие) идут с поселка Котовского на Таирова, обслуживая, по сути, весь город.
Количество автобусов увеличили за счет тех машин, которые обычно задействованы на летних сезонных маршрутах, а осенью и зимой простаивают или работают на второстепенных маршрутах.
Напомним, ранее одесский горсовет заявил о вводе дополнительного транспорта на поселке Котовского, который должен разгрузить пассажиропоток в этом районе Одессы. Однако к уменьшению очередей желающих сесть в транспорт, это не привело.
Также “Одесская жизнь” писала, что с понедельника, 12 октября, в Одессе можно будет расплатиться за проезд в электротранспорте при помощи смартфона с bluetooth.
Фото иллюстрационное