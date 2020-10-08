В Одессе пустили больше трамваев и автобусов на Котовского и Таирова, – горсовет

Об этом сообщает traffic.od.ua.

По данным департамента транспорта одесского горсовета, соответствующее поручение дал мэр города на аппаратном совещании 28 сентября.

Причина – из-за карантинных ограничений общественный транспорт в Одессе перевозит только сидячих пассажиров. Тем не менее, это вызвало ряд сложностей, поскольку не все жители спальных жилмассивов, особенно поселка Котовского, могли поместиться в транспорт, что вызвало недовольство горожан.

По состоянию на начало нынешней недели ситуация такова. Одесские трамваи и троллейбусы перевозят только сидячих пассажиров – вход и выход людей организован через передние двери, а водители контролируют количество пассажиров и не позволяют им ехать без масок. А вот в автобусах, идущих на Котовского и Таирова, очень часто можно увидеть стоячих пассажиров.

По данным департамента транспорта, на трамвайные маршруты №1 и №7, курсирующие от Пересыпского моста на поселок Котовского до улицы Паустовского и завода “Центролит”, добавлено три дополнительных вагона, в том числе один трехсекционный. На практике же количество вагонов на этих двух маршрутах возросло с 25-30 вагонов (суммарно) в августе и первой половине сентября до 32-38 вагонов. Это позволяет уменьшить интервалы движения в утренний час пик до полутора минут, хоте средний интервал обычно колеблется от 2 до 3 минут из-за светофоров, простоев на остановках и т.п.

Также сообщается, что на маршрутах в сторону Котовского работает около 400, а на маршрутах в сторону Таирова – до 600 автобусов. Часть из указанных автобусов “дублируются” – за счет того, что ряд маршрутов (№121, 145, 146, 168, 232 и другие) идут с поселка Котовского на Таирова, обслуживая, по сути, весь город.

Количество автобусов увеличили за счет тех машин, которые обычно задействованы на летних сезонных маршрутах, а осенью и зимой простаивают или работают на второстепенных маршрутах.

Напомним, ранее одесский горсовет заявил о вводе дополнительного транспорта на поселке Котовского, который должен разгрузить пассажиропоток в этом районе Одессы. Однако к уменьшению очередей желающих сесть в транспорт, это не привело.

Также “Одесская жизнь” писала, что с понедельника, 12 октября, в Одессе можно будет расплатиться за проезд в электротранспорте при помощи смартфона с bluetooth.

Фото иллюстрационное