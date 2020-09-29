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Транспортный коллапс на Поскоте: мэрия вводит дополнительный транспорт, но очереди по-прежнему огромные

Транспортный коллапс на Поскоте: мэрия вводит дополнительный транспорт, но очереди по-прежнему огромные

Одесский горсовет заявил о вводе дополнительного транспорта на поселке Котовского, который должен разгрузить пассажиропоток в этом районе Одессы. Но ситуация на Поскоте по-прежнему остается напряженной – очереди одесситов на остановках эпические.

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О том, что мэрия вводит дополнительные маршрутки на поселке Котовского заявил директор департамента транспорта Александр Илько.

Также ситуацию прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что сейчас из-за карантинных мер и опасения штрафов за их нарушение – водители ограничивают количество пассажиров и впускают только на сидячие места.

О том, что происходит сегодня, 29 сентября, на поселке Котовского опубликовал видео телеграм-канал «Подслушано Одесса».

 

Напомним, что мы уже рассказывали о мега-очередях на остановках общественного транспорта на поселке Котовского. Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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