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В Одессе научились «считывать» данные с физиономий политиков

В Одессе научились «считывать» данные с физиономий политиков

Одесский центр общественной организации «Институт политической информации» разработал мобильное приложение PolitScanner, благодаря которому можно получить информацию о любом политике – узнать его биографию, уровень доходов и ознакомиться с его предвыборной программой.

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Об этом сообщил региональный представитель организации Павел Колотвин.

«Суть в том, что теперь можно не искать информацию о кандидате в Гугле, а можно навести камеру на его изображение (в том числе листовки, плакаты, сити-лайты и т.д.), и быстро получить информацию о нем», – пояснил он в Facebook.

По словам Колотвина, таким образом общественники пытаются повысить осведомленность граждан об избирательном процессе и поощрить молодежь при помощи технологических решений лучше ориентироваться в современной политике.

Приложение доступно в Applestor. Для Android его можно скачать с сайта.

Фото с Facebook-страницы Павла Колотвина

 

Вперше в політичній історії об’єднана технологія розпізнавання облич, виборчий процес та освітньо-інформаційний…

Опубликовано Pavlo Kolotvin Вторник, 6 октября 2020 г.

Ранее “Одесская жизнь” писала о Музее выборов, который открылся на днях на Молдаванке.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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