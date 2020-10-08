В Одессе научились «считывать» данные с физиономий политиков

Одесский центр общественной организации «Институт политической информации» разработал мобильное приложение PolitScanner, благодаря которому можно получить информацию о любом политике – узнать его биографию, уровень доходов и ознакомиться с его предвыборной программой.
Об этом сообщил региональный представитель организации Павел Колотвин.
«Суть в том, что теперь можно не искать информацию о кандидате в Гугле, а можно навести камеру на его изображение (в том числе листовки, плакаты, сити-лайты и т.д.), и быстро получить информацию о нем», – пояснил он в Facebook.
По словам Колотвина, таким образом общественники пытаются повысить осведомленность граждан об избирательном процессе и поощрить молодежь при помощи технологических решений лучше ориентироваться в современной политике.
Приложение доступно в Applestor. Для Android его можно скачать с сайта.
Фото с Facebook-страницы Павла Колотвина
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Опубликовано Pavlo Kolotvin Вторник, 6 октября 2020 г.
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