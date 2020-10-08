У Дунайского пароходства «увели» более 30 барж – причастных обыскали

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследуют факты злоупотреблений руководством «Украинского Дунайского пароходства», из-за чего компания понесла крупный ущерб.

В этой связи силовики провели обыски “по месту жительства физических лиц” и “в офисах ряда компаний”, сообщает usm.media.

По данным НАБУ, речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих Дунайскому пароходству, которые в дальнейшем вывезли за границу. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

В конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя “Украинского Дунайского пароходства” Дмитрия Чалого и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Перед последним поставили задачу не только вывести госкомпанию в прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, намеренно довело компанию до банкротства, чтобы продать “с молотка”.

В частности, согласно результатам проведенного аудита, предыдущее руководство пароходства избавилось от 32 барж стоимостью 5 млн долларов.

Фото: usm.media

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что силовики провели обыск в общественной приемной народного депутата, кандидата в мэры Одессы Николая Скорика.