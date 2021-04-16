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В Одессе проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен

В Одессе проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен

Уже этим летом стоимость проезда в одесских маршрутках может подорожать до 10 гривен.
Об этом пишет «Думская» со ссылкой на источник в мэрии.

Как сообщил пожелавший остаться не названным сотрудник горсовета, в мэрии понимают, что столкнутся с недовольством горожан, но «необходимость повышения тарифа уже назрела».

Косвенно эту информацию подтвердили и в научно-производственном центре «Экономинформ», который разрабатывает маршрутчикам экономическое обоснование тарифов.

По словам директора центра Сергея Черноиваненко, решение о поднятии тарифа принимает автоперевозчик по согласованию с муниципальным департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения. Для этого не нужно ни решение исполкома, ни сессии горсовета, а достаточно решения самих перевозчиков. Но поскольку у них сложились доверительные отношения с департаментом транспорта, самостоятельно такое решение перевозчики принимать не будут.

Также Черноиваненко добавил, что параллельно нужно поднимать вопросы модернизации маршрутной сети города и добиваться внедрения «электронного билета», без которого транспортная сфера Одессы развиваться не будет, а простое поднятие тарифа глобальные проблемы не решит.

Напомним, последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках подняли с 5 до 7 гривен в январе 2018 года.

Также отметим, что по сравнению с другими украинскими городами, в Одессе не самый дорогой проезд в маршрутках и электротранспорте.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что в ближайшее время городские власти Одессы не планируют повышать стоимость проезда в пассажирском транспорте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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