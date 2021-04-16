На украинско-молдавской границе проходят учения пограничников (видео)

Пограничники комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда отрабатывают слаженность действий по охране украинско-молдавской границы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечают в пограничном ведомстве, в ходе учений в зоне особого внимания – прикрытие побережья моря и лимана и пресечение провокаций на границе.

«Ситуация на украинско-молдавской границе и в пограничье остается контролируемой и стабильной», – заверили в Госпогранслужбе.

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Фото: скриншот с видео Госпогранслужбы Украины