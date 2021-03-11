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Будет ли дорожать проезд в одесском общественном транспорте?

Будет ли дорожать проезд в одесском общественном транспорте?

Городские власти Одессы не планируют в ближайшее время повышать стоимость проезда в пассажирском транспорте.

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Как отмечалось на презентации транспортной стратегии города, которую представил мэр Одессы Геннадий Труханов, сейчас задача муниципалитета состоит в том, чтобы повышать комфорт перевозок пассажиров, сохраняя нынешнюю стоимость проезда.

Также, по словам Труханова, при обсуждении цен на услуги общественного транспорта необходимо учитывать длину маршрутов. В этой связи профильному департаменту поручено сравнить Одессу в этом плане с другими крупными городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром и Львовом, чтобы выяснить, «насколько у нас длиннее маршруты».

Отметим, что по сравнению с другими украинскими городами, в Одессе не самый дорогой проезд в маршрутках и электротранспорте.

стоимость проезда в городах Украины

Так, при наших 5 грн за трамвай/троллейбус и 7 грн за маршрутку, киевляне отдают за поездки как в том, так и в другом транспорте по 8 грн. Во Львове проезд в маршрутках стоит те же 7 грн, а вот электротранспорт обходится дороже, чем в Одессе – 7 грн.

По 8 грн за проезд в маршрутках также платят в Днепре и Мариуполе. Электротранспорт в этих городах стоит 6 грн и 7 грн соответственно.

В Харькове проезд в маршрутках и электротранспорте стоит одинаково – 6 грн.

Между тем, в Ивано-Франковске проезд в трамваях и троллейбусах стоит всего 2 грн, а в Кривом Роге – 2,5 грн.

Инфорграфика: 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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