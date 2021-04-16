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Одесские истории: чего мы не знали о Южной Пальмире? (видео)

Одесские истории: чего мы не знали о Южной Пальмире? (видео)

Об истории Одессы сказано и написано немало. Тем не менее, в прошлом нашего города остается немало событий и происшествий, которые по-прежнему могут удивить.

«Одесская жизнь» подготовила видео об удивительных фактах из истории Одессы XVIII-XIX веков.

Так, первый дом в Одессе был построен после того как российские войска и украинские казаки взяли турецкую крепость Хаджибей. Он располагался на углу нынешних улиц Ришельевской и Ланжероновской. Хозяином дома был граф Григорий Волконский…

А как Одесса стала Одессой? Какую страшную вещь привез в город один из иностранных торговых кораблей? Какой была первая одесская газета? Ответы на эти и многие другие вопросы – в нашем новом видео.

А почитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Одесса XVIII- XIX веков

Удивительные факты из истории Одессы XVIII- XIX веков

Больше читайте тут >>> https://odessa-life.od.ua/article/7083-chego-my-ne-znali-ob-istorii-odessy

Опубликовано Одесская жизнь Четверг, 15 апреля 2021 г.

 

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Фото: скриншот с видео

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